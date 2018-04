Montesilvano: sequestrati 330 kg di vongole pescate illegalmente

La Guardia Costiera di Montesilvano, assieme al personale di Silvi Marina, ha recuperato ieri durante un controllo sul territorio 330 kg di vongole. I 27 sacchi contenevano i molluschi ancora vivi ed erano stati lasciati nei pressi della sponda sud del fiume Saline. Probabilmente i pescatori dovevano recuperarli in un secondo momento per poi immeterli sul mercato nero.

Per legge infatti le vongole, prima di essere immesse sul mercato, devono transitare in un centro di spedizione o stabulazione per la successiva certificazione di idoneità sanitaria al fine di tutelare il consumatore finale. Il prodotto, essendo ancora vivo, è stato rigettato in mare.