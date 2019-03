Montesilvano, sequestrata maxi discarica con migliaia di pneumatici usati

I carabinieri forestali di Pescara, in particolare il Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale ha sequestrato un'area di circa 500 metri quadri a Montesilvano, dov'era stata creata una discarica abusiva. La discarica si trova vicino l'ex discarica comunale, a ridosso del demanio del fiume Saline.

All'interno, sono stati rinvenuti oltre mille pneumatici usati di diverse dimensioni. L'area è stata data in custodia giudiziale al sindaco di Montesilvano. Il comandante del gruppo carabinieri forestali di Pescara ha aggiunto che per ora è scattata una denuncia verso ignoti, in quanto i responsabili non sono stati ancora individuati, ed ha annunciato controlli in tutta la catena di recupero degli pneumatici usati.