Montesilvano, il secondo ponte sul Saline è realtà: tutto pronto per l'inaugurazione

Tutto pronto per l'inaugurazione del secondo ponte sul Saline. Venerdì 29 giugno infatti la struttura che collega direttamente via Fosso Foreste a Montesilvano con la Lungofino a Città Sant'Angelo, sarà aperta al traffico. La cerimonia è prevista a partire dalle ore 18 alla presenza fra gli altri del Presidente della Provincia di Pescara Di Marco e di Achille Variati, presidente dell’Unione

Province Italiane e Presidente della Provincia di Vicenza.

L'opera, finanziata e realizzata dall'ente provinciale, ha avuto un costo complessivo di 15,8 milioni di euro, comprende anche la realizzazione del "Ponte dell'Adriatico" una struttura metallica strallata in prossimità del centro Porto Allegro di Montesilvano.

Il nuovo viadotto Montesilvano è a tre campate, ha una lunghezza complessiva asse spalla - asse spalla di m 100.88 (campate esterne di luce metri 33.43, campata centrale di luce metri 34.04, lunghezza impalcato metri 103.40). Permetterà dunque di snellire notevolmente il traffico nella zona della Marina di Città Sant'Angelo, con il collegamento diretto fra la zona dell'Outlet Village e l'uscita della circonvallazione di Montesilvano nord, dalla quale si potrà accedere al ponte direttamente dalla rotatoria in via Vestina per proseguire su via Fosso Foreste.