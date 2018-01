Montesilvano: una scuola intitolata al vigile del fuoco eroe

Un doveroso omaggio per ricordare un eroe dei nostri tempi. Il Comune di Montesilvano ha inteso intitolare la scuola d'infanzia e primaria di via Campo Imperatore alla memoria di Maurizio Berardinucci, il vigile del fuoco che perse la vita nel 2013 a seguito di un'esplosione durante le operazioni di soccorso in una fabbrica di fuochi d'artificio a Città Sant'Angelo.

Fu insignito anche di un attestato di Pubblica Benemerenza per aver fatto parte delle squadre operative di Colonna Mobile intervenute nell'emergenza terremoto del 2009.

Il sindaco Maragno: