Scardinata una cassaforte da una casa in via Verrotti, ladri in fuga

Il piano è riuscito alla perfezione. Nessuno in casa, obiettivo ben preciso e tecnica di scasso precisa e veloce. Dalla parete della camera da letto di una casa in via Verrotti, ignoti si sono impossessati di una cassaforte nascosta da un quadro. Per scardinarla dal muro i ladri hanno utilizzato una mola smerigliatrice. Nel forziere blindato erano custoditi oggetti di valore e diverse migliaia di euro.

Nessun'altra stanza è stata messa a soqquadro, ragion per cui si ipotizza che i malviventi sapessero con certezza dove agire. Il colpo messo a segno è paragonabile a quello avvenuto l'8 dicembre a Montesilvano Colle quando, in circostanze simili, venne trafugata una cassetta di sicurezza contenente un bottino molto sostanzioso. In entrambi i casi sono in corso le indagini condotte dai Carabinieri.