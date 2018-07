Montesilvano: scappano in auto dopo un furto e vanno a sbattere contro un muro

Tentano di rubare attrezzature e pezzi di ricambio dalla carrozzeria "D'Annibale" di via Cavallotti a Montesilvano, ma finiscono per scappare in auto e perdere il controllo del mezzo. Si conclude a piedi la ritirata di due malviventi che l'altra notte hanno forzato l'ingresso dell'attività, noncuranti dei dispositivi di sicurezza in azione.

Il sistema di allarme è entrato in funzione costringendo i due a desistere dall'azione furtiva e a darsela a gambe. Un dipendente dell'officina meccanica, giunto immediatamente sul posto di lavoro, li ha visti fuggire a bordo di una Fiat 500, rinvenuta incidentata a qualche chilometro di distanza. Gli accertamenti sono in corso e dalle prime perizie nulla è stato rubato. . Le indagini da parte dei Carabinieri si basano su alcuni indizi che dovrebbero consentire l'individuazione dei fuggitivi.