Montesilvano, salvarono uomo in mare: premiati i due carabinieri eroi

Hanno salvato un uomo, la notte del 9 maggio, che in stato confusionale aveva preso una barca in mare con l'intento di togliersi la vita. Per questo, due carabinieri della Compagnia di Montesilvano il vicebrigadiere Alain Tenerani e il carabiniere Lorenzo Formisano sono stati premiati questa mattina dal sindaco di Montesilvano Maragno con un encomio.

Alla cerimonia hanno partecipato anche il comandante provinciale dei Carabinieri, Col. Marco Riscaldati, il comandante della compagnia di Montesilvano, cap. Vincenzo Falce e il ten. Donato Agostinelli, comandante NORM dei Carabinieri di Montesilvano. I militari non hanno esitato a gettarsi in acqua arrivando con un pattino fino a largo dove hanno agganciato l'imbarcazione con l'uomo.

Maragno ha commentato:

Abbiamo voluto consegnare un simbolico riconoscimento a questi due valorosi carabinieri che senza esitazioni sono intervenuti con grandissimo senso del dovere. Il gesto compiuto è un importante esempio, e soprattutto è ulteriore dimostrazione del grande lavoro svolto quotidianamente dall’Arma dei Carabinieri a servizio della collettività e a tutela del territorio

Il comandante Colonnello Riscaldati: