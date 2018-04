Montesilvano, protette e salvaguardate le palme del lungomare

Dopo l'annuncio sulla nuova illuminazione a led e il restyling del tratto finale della Bike to Coast nella zona Grandi Alberghi, l'amministrazione comunale di Montesilvano interviene anche sul verde pubblico che decora la riviera. Una particolare attenzione riservata alle palme del lungomare che saranno messe in sicurezza dalle intemperie e dal vento.

La ditta NL group ha iniziato gli interventi su ogni singola pianta, partendo da via Maresca fino a Via Marinelli. Gli alberi risulteranno ben presto più rigogliosi e protetti dal famigerato punteruolo rosso, il parassita che tende a distruggere i tronchi, finendo per far morire la pianta.