Montesilvano, scattano i lavori di rifacimento del manto stradale sulla riviera

Il Comune di Montesilvano informa che, a causa di lavori di rifacimento del manto stradale lungo la riviera, potrebbero verificarsi interruzioni, deviazioni al traffico veicolare, con conseguenti rallentamenti e possibili criticità.

Nei prossimi giorni i lavori interesseranno anche alcuni tratti di Corso Umberto, via Vestina, via Marinelli, viale Europa e via Ruffilli. Nella notte di giovedì 19 aprile, dalle 21 alle 7 e nella notte di venerdì 20 aprile, i lavori riguarderanno via Togliatti nel tratto compreso tra la rotatoria di via Vestina fino all'ingresso della circonvallazione.