Montesilvano: rapina con la pistola al Bingo, arrestato

Ha messo a segno una rapina nel Bingo Orione di Montesilvano, ma i carabinieri lo hanno identificato ed arrestato. In manette è finito El Fahid Andrea, 38enne originario della provincia di Foggia e residente a San Benedetto. L'uomo si trovava già in carcere per altri reati.

La notte del 10 febbraio l'uomo è entrato nella sala bingo con il volto coperto da un passamontagna armato di pistola, minacciando un cliente per farsi consegnare il denaro. La vittima però ha reagito e il rapinatore si è dato alla fuga. Grazie all'analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza, i militari lo hanno identificato.