Montesilvano: prosegue il progetto “Solidarietà dietro le sbarre” dell'Istituto “Troiano Delfico”

Prosegue il progetto “Solidarietà dietro le sbarre” dell'Istituto Troiano Delfico di Montesilvano. Gli alunni e le rispettive famiglie delle varie classi infatti hanno potuto ammirare i manufatti realizzati dai detenuti grazie al progetto di Suor Livia Ciaramella, la “mamma dei carcerati” della Casa Circondariale di Pescara.

Raccolti in tutto 750 euro che saranno donati proprio alla suora.

La scuola secondaria di primo grado, nel mese di novembre, ha ospitato la mostra del CSV (Centro Servizi Volontariato) di Pescara “Dall’Amore nessuno fugge”, esperienza delle APAC in Brasile già esposta a Palazzo di Giustizia, e a seguire i ragazzi delle classi terze si sono confrontati con la Comandante degli Agenti della Polizia Penitenziaria di Pescara, Dott.ssa Nada Marrone, su tematiche inerenti la legalità e il problema della detenzione. All’incontro erano anche presenti la

dirigente dell’I.C. “Delfico”, Dott.ssa Vincenza Medina, la Dott.ssa Comardi, assessora del Comune di Montesilvano, il Sig. Casto Di Bonaventura, presidente del CSV di Pescara.

Le mamme dei bambini hanno preparato dolci distribuiti ai presenti in cambio di una piccola offerta. Nella scuola dell’infanzia “De Zelis” i bambini hanno voluto donare a Suor Livia prodotti per l’igiene personale da portare ai più bisognosi del carcere di Pescara, mentre nella scuola primaria “Fanny Di Blasio” i genitori hanno visitato con grande interesse e generosa partecipazione l’esposizione di manufatti realizzati in carcere, nel laboratorio di hobbistica che Suor Livia vi ha organizzato e che accoglie tutti i detenuti che ne facciano richiesta.