Montesilvano, PP1: un'assemblea cittadina per discutere del futuro della zona Grandi Alberghi

L'appuntamento è per domani, mercoledì 18 aprile, alle ore 18 presso l'hotel City. Sotto esame è il Piano Particolareggiato 1, ovvero l'area dove sorgono i Grandi Alberghi, il Pala Dean Martin, il centro di intrattenimento Porto Allegro, il parco della Libertà, la nuova Piazza Venezuela, fino alla stazione ferroviaria. I residenti e i commercianti della zona sono chiamati a partecipare al convegno per discutere delle criticità evidenziate nel quartiere fulcro del turismo congressuale della città. Soluzioni e proposte per favorire lo sviluppo del commercio e della qualità della vita saranno illustrate dai seguenti relatori:

Carmen Passariello, esperta di turismo ricettivo e marketing territoriale per la promozione turistica di Montesilvano

Marino De Ovidiis, operatore turistico e Presidente del comitato PP1

Arch. Giuseppe Di Giampietro che affronterà i temi dell'urbanizzazione e della viabilità

Alessandro Durelli, segretario del comitato PP1, chiamato a presentare il piano per il rifacimento delle opere pubbliche

Gianfranco Costantini, rappresentante dei commercianti

Arch. Sara Tarriconi per l'analisi sul riuso degli spazi urbani

Alberto Colazzilli, paesaggista, che presenterà il suo progetto per la protezione e salvaguardia del verde e delle piante ornamentali