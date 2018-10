Montesilvano, pirata della strada urta vettura in sosta e fugge

Un incidente alquanto singolare è avvenuto intorno le 5 del mattino a Montesilvano. Un tamponamento che ha distrutto paraurti e fanali di una Oper Meriva nera, urtata violentemente da una macchina di colore rosso. A quell'ora il flusso di veicoli è ridotto al minimo, ma la cosa più sconcertante è che il conducente dell'auto che ha provocato il danno non si è fermato per compilare il modulo di constatazione amichevole dell'incidente o per fornire le proprie generalità.

Dopo l'urto ha proseguito la folle corsa in via Leopardi per poi allontanarsi sul lungomare in direzione dei grandi alberghi. Una formale denuncia è stata presentata ai carabinieri che visioneranno le telecamere di sorveglianza presenti nella zona