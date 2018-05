Montesilvano: picchia i genitori di 85 anni e manda la mamma in ospedale

È una brutta storia di degrado che ha come vittime due anziani ultraottantenni alle prese con un figlio violento. Botte, urla e pretese assurde da parte di questo bruto, disoccupato e con una condotta di vita non proprio esemplare. La triste e raccapricciante vicenda ha come scenario la città di Montesilvano. Dopo gli ultimi episodi di violenza, sono dovuti intervenire i Carabinieri ed è stato disposto nei confronti dell'aggressore l'obbligo di allontanamento dall'abitazione dei suoi anziani genitori.

L'uomo di 48 anni ha spesso alzato le mani e la madre si trova attualmente ricoverata per i traumi riportati. Una situazione che andava degenerando sempre più e che grazie alle segnalazioni dei vicini si è risolta con il provvedimento giudiziario a carico del nullafacente.