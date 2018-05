Montesilvano: il Parco della Libertà torna a splendere grazie al Dog Village

Sono passate appena due settimane dall'assegnazione del Parco della Libertà all'associazione di volontari che si occupa del canile attiguo e la manutenzione scrupolosa ha già eliminato quell'aspetto di trascuratezza che per troppo tempo aveva trasformato l'oasi in un luogo fatiscente. La gestione del parco, affidata al Dog Village, inizia a dare i suoi frutti. Verde più curato, pulizia e servizi efficienti sono stati messi in risalto al termine di un sopralluogo effettuato dagli assessori Cozzi e De Vincentiis.

Complice anche il clima temperato, lo spazio pubblico è maggiormente frequentato da mamme e bambini, ma anche da tanti amanti dello sport che praticano ginnastica e attività fisica all'aria aperta. La strada giusta resta quella della partecipazione da parte dei cittadini e delle associazioni che si mettono a disposizione per il bene pubblico