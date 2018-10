Montesilvano, morto durante una gara di ciclocross: il ricordo di Dimitri Buttarelli

Grande dolore e sconcerto nel mondo del ciclocross abruzzese per la morte di Dimitri Buttarelli, il 40enne morto ieri per un malore durante la gara di ciclocross "Gran Premio Monzon" in programma a Montesilvano. A ricordarlo, i compagni di squadra ed amici della "Bike Lab".

"Viene a mancare un pezzo di quell'allegria che dopo la gara sfociava in sfottò fra compagni di squadra. Condoglianze più profonde da parte di tutto il mondo ciclistico alla famiglia. Riposa in pace amico Dimitri".

Ricordiamo che il 40enne aveva avuto un malore mentre stava pedalando. Subito soccorso, inizialmente sembrava essersi ripreso ma poi ha perso conoscenza. Sul posto è arrivata anche un'ambulanza medicalizzata del 118 che lo ha defibrillato e trasportato fino in ospedale a Pescara dove nel Pronto Soccorso sono proseguite le manovre di rianimazione che però non hanno avuto l'esito sperato.