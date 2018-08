Montesilvano: prova a pagare al mercato rionale con soldi falsi, denunciata

Una 35enne russa questa mattina ha tentato di pagare della merce al mercato rionale di via Montanelli, a Montesilvano, utilizzando una banconota falsa. La donna ha ceduto 50 euro al commerciante ma per fortuna in quel momento era presente un agente libero dal servizio della Polizia Locale, che è intervenuto sventando il tentativo di furto. La banconota è stata sequestrata e la donna è stata denunciata.

