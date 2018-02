Montesilvano, maltempo: il Comune informa la cittadinanza via Telegram

In previsione dell'ondata di maltempo che si sta intensificando proprio in questi giorni, il Comune di Montesilvano ha adottato un nuovo sistema di comunicazione immediata per jnformare la cittadinanza sulle precauzioni da prendere in caso di forti precipitazioni piovasche o nevose. Oltre alla pagina Facebook costantemente aggiornata, è attivo già da qualche mese il canale pubblico "@Montesilvano Informa" di Telegram

Basta installare l'applicazione sul proprio smatrphone per ricevere in tempo reale tutti gli aggiornamenti relativi alle condizioni meteorologiche. Il sistema di messaggistica tramite whatsapp è ormai saturo, avendo raggiunto circa 6000 iscritti nel gruppo "Montesilvano Informa". Per iscriversi, basta andare sulla sezione "Ricerca Globale", digitare il nome del gruppo, quindi entrare nella chat cliccando sul pulsante "unisciti". Le comunicazioni saranno inviate dall'Ente in maniera unidirezionale e il servizio non è abilitato a ricevere segnalazioni.