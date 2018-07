Montesilvano: malore in acqua, salva per miracolo

Una signora di 66 anni, residente a Loreto Aprutino, ha rischiato seriamente di morire in mare a causa di un malore improvviso mentre stava passeggiando a pochi metri dagli scogli. Alcuni bagnanti l'hanno notata riversa a pancia in giù, con il volto nell'acqua che galleggiava a peso morto. Portata a riva e subito soccorsa, veniva rianimata dai volontari del 118 per poi essere trasportata in ambulanza. La donna è ancora sotto stretta osservazione in ospedale. Si è trattato presumibilmente di un arresto cardiaco e l'immediatezza dei soccorsi è stata determinante. Il fatto si è verificato nel tratto di spiaggia libera di fronte l'ex colonia Stella Maris.