Montesilvano: al via i lavori nelle strade colpite dai continui allagamenti

Problema allagamenti al centro delle problematiche del Sindaco Maragno. Grazie allo stanziamento di 400.000 euro si potranno realizzare tre interventi di adeguamento idraulico in quelle vie dove il fenomeno è più evidente. L'Amministrazione Comunale ha deciso di ricorrere ai ripari su via Piemonte e via Maremma. Gli assessori Cozzi hanno effettuato un sopralluogo nel cantiere, riscontrando la possibilità che la zona possa subire qualche disservizio. La pubblica illuminazione potrebbe restare spenta per qualche ora. Successivamente si passerà ai lavori su via Emilia