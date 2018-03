Montesilvano: lavori antiallagamento in via Emilia

Niente più strade allagate in alcune zone adiacenti la riviera. Il Comune ha stanziato 400.000 euro per sistemare la rete idraulica e i canali di scolo su quelle traverse che sono soggette ad allagamenti a seguito di forti precipitazioni piovose. Verranno effettuati una serie di interventi su diverse diramazioni del lungomare, compresi quelli di adeguamento idraulico che riguarderanno anche via Piemonte e via Maremma.

La ditta Facciolini srl si occuperà invece di sistemare via Emilia. Una volta completate le verifiche formali per la definitiva assegnazione, partiranno i lavori che serviranno a risolvere un problema, quello degli allagamenti, che crea disagi ai residenti ad ogni minimo acquazzone.