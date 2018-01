Montesilvano: a breve i lavori antiallagamento sul lungomare

Saranno aggiudicati entro fine mese i lavori antiallagamento nelle traverse del lungomare di Montesilvano. Lo ha fatto sapere il sindaco Maragno, aggiungendo che avranno una durata fra i 90 e 120 giorni. Una buona notizia per tutti i residenti della zona, che da sempre convivono con allagamenti importanti in caso di piogge ed episodi di maltempo.

Il Comune ha stanziato in tutto 400 mila euro:

"Nello specifico l’adeguamento idraulico di via Piemonte verrà eseguito per un importo di 120.000 euro, quelli di via Maremma sono stati quantificati su 125.000 euro e infine 150.000 euro verranno destinati ai lavori sulle traverse di via Emilia. Sappiamo perfettamente che la zona del lungomare è una delle più fragili del territorio dal punto di vista degli allagamenti.

Contestualmente siamo già al lavoro per la programmazione di ulteriori opere volte alla risoluzione definitiva della piaga degli allagamenti su tutte le traverse del lungomare. E’ evidente, però che risulta necessario anche un lavoro sinergico con tutti i soggetti coinvolti nella gestione dei servizi idrici, ossia Aca e Consorzio di Bonifica, affinché mettano in atto altri interventi migliorativi e risolutori di questo atavico problema"