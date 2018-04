Si era lanciato sotto treno in corsa, individuato e denunciato l’autore del gesto

Svolta nell'inchiesta sull'episodio dello scorso 4 aprile alla stazione di Montesilvano. Ha 50 anni e risiede in una città costiera del teramano l'autore del gesto che è stato ampiamente criticato dall'opinione pubblica e dalla stampa. In principio si era pensato a un gioco folle e perverso ma, alla luce dell'individuazione e delle testimonianze del protagonista, dietro questa storia assurda c'è uno stato di malessere che va compreso e giudicato diversamente.

Rintracciato dalla Polfer attraverso le telecamere presenti in stazione e nella zona circostante, l'uomo è stato denunciato per procurato allarme, interruzione di pubblico servizio e attentato alla circolazione ferroviario. Agli agenti ha confessato di aver tentato il suicidio perchè in preda a problemi economici e personali. Scagionato il sedicenne che aveva ripreso la macabra scena con il suo cellulare. Una coincidenza del tutto casuale riconducibile alla sfrenata passione del minore per i treni.