Montesilvano: installate le lampade a led sulla riviera

Tra qualche giorno partiranno i lavori sulla pubblica illuminazione a Montesilvano che riguarderanno la nuova tecnologia Led. Lplafoniere dei lampioni custodiranno lampade a basso impatto ambientale e che garantiscono una maggiore luminosità. Si inizia dal lungomare per poi estendere il nuovo sistema di efficientamento energetico su tutto il territorio comunale per uno sviluppo sostenibile, come stabilito dalla convenzione Consip per la trasparenza e la tracciabilità dei processo d'acquisto.

Il primo tratto interessato sarà quello che unisce via Marinelli al confine con Pescara, per poi proseguire con la copertura totale del lungomare fino ai Grandi Alberghi. Sarà potenziata anche la rete di pubblica illuminazione posizionata nella zona retrostante la pineta per constrastare lo stazionamento delle prostitute. Infine, la ditta incaricata dei lavori ripristinerà anche l'impianto radiofonico di Radio Mare, con la speranza che il servizio audiofonico di informazione possa svolgersi in maniera utile e sensata.