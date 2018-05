Montesilvano: aperte le iscrizioni agli asili comunali

Sarà compito dell'Azienda Speciale esaminare le domande di ammissione agli asili nido comunali per l'anno scolastico 2018/2019. Sono richiesti anche il certificato di vaccinazione e l'attestazione ISEE in corso di validità. Priorità alle famiglie di bambini residenti nel comune di Montesilvano. C'è tempo fino al 21 giugno per effettuare l'iscrizione.

Sono disponibili 50 posti per i bimbi dai 3 mesi ai 3 anni. Le domande dei non residenti saranno prese in esame una volta esaurite quelle dei montesilvanesi, con una maggiorazione della retta del 30%. La graduatoria sarà pubblicata entro il 13 luglio. I moduli prestampati sono disponibili presso gli uffici dell'Azienda Speciale dalle 9,30 alle 12,30. Proseguono nel frattempo i lavori di adeguamento sismico dell'asilo nido "Lo Scoiattolo" di via Chiarini.