Montesilvano: niente tv per le interferenze delle antenne LTE, protestano i cittadini

Problemi di ricezione televisiva a Montesilvano per diversi utenti che hanno inviato le segnalazioni al Comune. In particolare, le interferenze riguardano gli utenti che si trovano nelle zone dove sono state attivate le nuove antenne di telefonia mobile per la linea LTE.

Dal Comune fanno sapere che il problema può essere risolto segnalando l'accaduto sul sito Help interferenze (sito internet: www.helpinterferenze.it). Il problema è sorto in quanto le antenne trasmettono in banda 800 MHZ. Una volta registrati sul sito come utente privato o condominio, si deve compliare un form via internet con diversi dati tecnici. La segnalazione sarà valutata ed in caso di esito positivo sarà inviato un tecnico gratuitamente che risolverà il problema.

La realizzazione del servizio Help Interferenze è stata affidata alla Fondazione Ugo Bordoni che opera sotto la supervisione del Ministero dello Sviluppo Economico. Il costo del servizio e i relativi interventi tecnici degli antennisti sono a carico degli operatori titolari delle frequenze in banda 800 MHz.