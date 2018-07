Montesilvano: incendio distrugge mezzo della nettezza urbana

Vigili del Fuoco a sirene spiegate sono intervenuti a ora di pranzo nell'ex deposito della Ecoemme a Montesilvano. Dalle prime sommarie indicazioni pare che un mezzo adibito alla raccolta della nettezza urbana abbia preso fuoco improvvisamente.

La coltre di fumo nero si è subito innalzata per diversi metri, risultando ben visibile anche a notevole distanza dal luogo dell'accaduto. L'incendio è stato domato verso le 15,00. Da valutare le cause che hanno scatenato le fiamme. Alcuni residenti di via Nilo hanno udito un'esplosione. Non risultano feriti, mentre un'attenta perizia dei danni sarà effettuata successivamente. La zona dell'incendio è quella dove sorgerà il centro di raccolta dei rifiuti destinati ad essere riciclati e riutilizzati.