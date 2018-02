Montesilvano: la zona Grandi Alberghi cambia look

La zona Grandi Alberghi di Montesilvano si rifà il look. Ieri infatti sono stati ufficialmente consegnati dall'amministrazione comunale i lavori di riqualificazione di via Maresca, che cambierà aspetto per l'estate, stagione in cui questa parte della cittadina costiera è frequentata da decine di migliaia di persone e turisti.

I turisti potranno godere di un'immagine più attrattive, con nuovi marciapiedi, fontane ed opere per il verde. L'assessore Cozzi:

"Con i suoi 54.000 abitanti Montesilvano è ormai la terza città più popolosa d’Abruzzo. L’affluenza turistica porta questo numero quasi a raddoppiarsi nella stagione estiva. Il nostro territorio ha un complesso alberghiero tra i più importanti della Regione, capace di garantire una significativa ricettività. Via Maresca è sicuramente luogo strategico in questo ambito e modificare la sua conformazione, riqualificando e rammodernando le linee di questa strada significa dotarsi di un’immagine accattivante e sempre più attrattiva che si coniugherà ancora meglio con l’eccellente qualità dei servizi offerta dagli albergatori della città.

La nuova via Maresca sarà anche la naturale prosecuzione dell’isola pedonale che attiviamo tutte le sere d’estate e che ovviamente riproporremo anche nella prossima stagione estiva".