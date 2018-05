Montesilvano, furto e spaccio: arrestati dai carabinieri

Condanna da scontare, ma non in carcere. I Carabinieri di Montesilvano sono dunque intervenuti per far rispettare la legge con due provvedimenti restrittivi nei confronti di altrettanti condannati. La misura è quella della custodia domiciliare.

I fatti si riferiscono a reati commessi diverso tempo fa. Nel primo caso si tratta di furto aggravato compiuto da un 38enne di Città Sant'Angelo condannato a 1 anno, 9 mesi e 17 giorni. Leggermente più lieve la pena inflitta ad uno spacciatore del '67, agli arresti domiciliari per 1 anno e 8 mesi.