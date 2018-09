Montesilvano: furto al Comune, ladri anche nelle stanze del sindaco

Sono entrati all'interno di Palazzo di Città e hanno fatto man bassa di qualunque cosa fosse alla loro portata. L'azione compiuta da ignoti è stata senza dubbio programmata, anche se il bottino non è stato poi così sostanzioso. I ladri hanno agito dapprima al piano superiore dove c'è la segreteria del sindaco, fracassando la porta di protezione in vetro, per poi tentare di introdursi nella stanza del primo cittadino, senza però riuscire nell'intento.

Successivamente hanno poi provato a forzare gli accessi degli uffici legali e del protocollo. Alla fine si sono dovuti accontentare di un televisore in uso nella Sala Giunta, di qualche spicciolo contenuto nel distributore di bevande e di un mazzo di chiavi dell'auto istituzionale. Al lavoro i carabinieri e i vigili per individuare i responsabili.