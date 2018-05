Montesilvano: ladri in azione nel bar di una stazione di servizio

I Carabinieri di Montesilvano, coordinati dal tenente Agostinelli, si stanno occupando del furto avvenuto l'altra notte in via Verrotti presso una stazione di rifornimento. Il fatto si è verificato intorno le 3,30 come si evince dai filmati delle telecamere di sorveglianza. Preso d'assalto il bar del distributore di benzina. Asportate diverse stecche di sigarette. Per introdursi all'interno dell'esercizio, i ladri hanno forzato una finestra laterale. Le immagini esaminate offrono importanti elementi per l'individuazione dei responsabili