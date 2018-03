Montesilvano: beccato fuori casa nonostante i domiciliari tenta la fuga, arrestato

E' stato sorpreso dai carabinieri fuori dalla sua abitazione nonostante gli arresti domiciliari, e quando i militari lo hanno avvicinato ha tentato la fuga a piedi. In manette è finito Mirko Costa, pregiudicato di Montesilvano. L'uomo è stato notato in via Marco Polo da una pattuglia che lo ha riconosciuto. Una volta braccato, l'arrestato ha tentato la fuga a piedi su via Vestina ma è stato fermato e bloccato. Processato per direttissima, è tornato agli arresti domiciliari.