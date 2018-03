Montesilvano: evade dai domiciliari per spacciare, arrestato

E' stato sorpreso più volte a spacciare e ad aggirarsi attorno al lungomare, nonostante gli arresti domiciliari. Per questo Gueye Momar Talla, 40enne senegalese è stato arrestato dai carabinieri di Montesilvano e condotto in carcere. L'uomo era stato arrestato per spaccio il 22 gennaio scorso davanti al pontile del lungomare.

Dal 7 febbraio era agli arresti domiciliari ma come verificato dai carabinieri soprattutto durante la notte violava sistematicamente la misura cautelare allontanandosi dalla sua abitazione in via Lago di Bomba. Il giudice ha così disposto l'aggravamento della misura cautelare.