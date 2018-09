Montesilvano, evade dai domiciliari ma viene riconosciuto ed arrestato dai carabinieri

Passeggiava tranquillamente per le vie del centro cittadino nelle ore pomeridiane, noncurante del provvedimento restrittivo a suo carico. Un uomo di nazionalità romena, ai domiciliari presso la sua abitazione in via Livenza, è stato fermato dai Carabinieri in via Di Vittorio dopo una breve rincorsa. Il 35enne, alla vista dei militari che l'avevano riconosciuto, ha tentato la fuga ma alla fine si è arreso. Questo arresto per evasione non fa altro che aggravare la sua condotta penale.