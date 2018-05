Montesilvano: esplode la friggitrice di una bancarella, paura ed un ferito

Un botto, qualche urla e un gruppo di persone che corre verso una bancarella posizionata nei pressi di via Strasburgo. È stato un sabato pomeriggio piuttosto agitato per le numerose famiglie a passeggio in zona e che hanno assistito ad un banale incidente che ha causato lievi ustioni medicate sul posto dai sanitari del 118. Forse a causa di un getto d'acqua finito inavvertitamente nel cestello di una friggitrice, una venditrice ambulante è stata soccorsa a seguito della reazione a caldo.

Tanto spavento, ma fortunatamente nessuna grave conseguenza per la donna rimasta colpita dagli schizzi di olio bollente. In quel momento la zona era piena di bambini impegnati a giocare con i tappeti elastici presenti nel piazzale adiacente. Nell'agitazione generale, qualcuno ha chiamato anche i Carabinieri ma l'infortunio non richiedeva in realtà ulteriori interventi di emergenza.

Un testimone racconta: