Montesilvano: droga addosso ed in casa, arrestato

E' stato sorpreso in possesso di cocaina sia durante la perquisizione personale che domiciliare. Per questo, C.C. un 46enne pescarese è stato arrestato dalla Squadra Mobile a Montesilvano. Inizialmente, gli agenti durante la perqusizione personale gli hanno trovato addosso 1 grammo di cocaina, poi durante quella domiciliare sono stati rinvenuti 126 grammi della stessa sostanza, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

Ora si trova in carcere a Pescara.