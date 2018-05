Montesilvano: discariche abusive e rifiuti, l'emergenza non finisce

Divani, sanitari, reti, materassi e mobilia varia abbandonati senza alcun ritegno da cittadini privi di buona educazione. La totale assenza di regole sta trasformando Montesilvano in una discarica a cielo aperto. Non solo via Rimini e via Lazio. I rifiuti ingombranti sono stati individuati anche in altre zone della città, prontamente rimossi da Formula Ambiente. In particolare lungo via Livenza, via San Gottardo, via Aterno, via Venezia, via Torrente Piomba, via Crati e via Saline.

L'assessore all'Igiene Urbana Paolo Cilli alza la voce e promette maggiore severità nei provvedimenti da adottare in collaborazione con la Polizia Locale.

"Questi atti causano interventi extra da parte della ditta che quindi viene distolta dalle operazioni di pulizia ordinaria della città. Non comprendiamo perché i cittadini non utilizzino il servizio di prenotazione, gratuito, per il ritiro degli ingombranti e continuino a lasciarli sulle strade. Intensificheremo i controlli, sia potenziando il numero delle foto trappole che attraverso un’attività da parte della polizia locale, inasprendo anche le sanzioni per tutti i trasgressori. L’auspicio è che una volta ultimati i lavori per la realizzazione del centro di raccolta di via Inn, i cittadini utilizzino questo luogo per conferire i loro rifiuti ingombranti".

Per programmare la raccolta di rifiuti ingombranti è possibile prendere un appuntamento, telefonando al numero verde 800195315.