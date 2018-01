Montesilvano, discariche abusive: scatta la pulizia del fiume Saline

Dalle gomme usate ai mobili, fino ad un'intera vasca da bagno. Operazione di pulizia e bonifica del lungofiume Saline a Montesilvano, nel tratto fra Villa Carmine e via Tamigi. Sul posto è stato eseguito un sopralluogo da parte di Formula Ambiente e della Polizia Locale per avviare anche un'indagine per individuare i responsabili.

"Abbiamo, inoltre, accertato la presenza di un significativo quantitativo di rifiuti anche su aree di competenza demaniale e privata. Per tale ragione abbiamo invitato i proprietari a rimuovere i rifiuti sui terreni di loro competenza. L’auspicio, ovviamente, è che episodi così gravi non si ripetano nuovamente, tanto più che per conferire i rifiuti ingombranti è sufficiente contattare la ditta Formula Ambiente ed organizzare il ritiro. Non comprendiamo, pertanto, cosa spinge persone così irrispettose a trasformare aree pubbliche in personalissime discariche"

Cilli ha sottolineato come questi episodi di incivilità siano di fatto incomprensibili considerando il percorso avviato dall'amministrazione comunale di Montesilvano per la raccolta differenziata dando ai cittadini gli stumenti per liberarsi di rifiuti ingombranti e pericolosi senza alcun genere di fastidio.

Per programmare la raccolta di rifiuti ingombranti è possibile prendere un appuntamento, telefonando al numero verde 800195315.