Montesilvano: arrivano per i disabili le tessere per viaggiare gratis

Il rilascio di un pass che permette alle persone con disabilità di spostarsi liberamente sui mezzi di trasporto viene garantito anche quest'anno dall'Ufficio Disabili del Comune di Montesilvano. Possono usufruirne gli invalidi civili, inabili, del lavoro, con percentuale dal 74 al 100%; mutilati o invalidi per servizio; ciechi totali o parziali (con residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione); grandi invalidi di guerra, di lavoro, di servizio, reduci, combattenti; mutilati, mutilati e invalidi civili per cause di guerra; cavalieri di Vittorio Veneto con relativo riconoscimento ufficiali; sordomuti in possesso del certificato di sordomutismo ai sensi dell'art. 1 della L. 381/1970; invalidi minori di 18 anni beneficiari dell'indennità di accompagnamento o dell'indennità di frequenza.

Possono ottenere il tesserino anche gli invalidi civili con una invalidità inferiore al 100% (minimo 74%) purché il reddito personale relativo all'anno precedente non sia superiore ad 15.500 € (reddito imponibile ai fini IRPEF). Per il rilascio occorre presentare apposita richiesta, allegando fotocopia del certificato comprovante l'invalidità, una fototessera, un documento di identità e la dichiarazione dei redditi dell'anno precedente nei casi di invalidità parziale. Coloro che hanno già la tessera di libera cicolazione, possono utilizzarla ancora per tutto il mese di gennaio, in attesa del rinnovo da richiedere sempre agli uffici del settore disabili del Comune. Per info 085-4481364.