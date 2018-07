Montesilvano: crolla una parete in costruzione, due feriti

Il proprietario di una casa in costruzione ed un operaio edile sono rimasti seriamente contusi dal crollo di una parete dell'edificio. L'incidente è avvenuto a Montesilvano Colle, in una via da denominare. I due stavano lavorando nel cantiere quando ha ceduto un ponteggio che ha trascinato con sè mattoni e calcestruzzi. Trasportati al pronto soccorso, non sono in gravi condizioni. Accertamenti sulle cause e le eventuali responsabilità dell'accaduto sono in esame da parte dei Carabinieri.