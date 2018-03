Montesilvano: corsi gratuiti di difesa personale per sole donne

I dati allarmanti relativi a vessazioni e forme di sopruso e violenza che le donne subiscono in Italia hanno indotto l'Amministrazione Comunale a scuotere le coscienze e a supportare tutte quelle iniziative volte a debellare i casi di aggressioni, stupri e femminicidi. Durante la conferenza "Salute e longevità: stato dell'arte e prospettive future" che si terrà domani a Palazzo Baldoni, verranno presentati i corsi gratuiti di difesa personale per le donne, tenuti dal maestro di Arti Orientali e istruttore militare Remo Perigelli.

Il Comune appoggia così la proposta dell'associazione Arabesque Settore Olistico, iniziando a divulgare una campagna di informazione e sensibilizzazione a difesa delle donne vittime di violenza. La prima lezione è fissata per mercoledì 28 marzo presso la palestra di via Tibullo ed è aperta a donne dai 16 anni in sù. Il corso insegna a sviluppare l'istinto e a gestire le paure in situazioni di rischio.