Montesilvano: il Comune cerca il terreno per realizzare il cimitero degli animali

Dopo l'approvazione del regolamento per la funzione e la gestione del cimitero per gli animali d'affezione, il Comune di Montesilvano apre ai privati, alla ricerca del terreno idoneo per la realizzazione dell'opera. Emanato l'avviso pubblico che resterà aperto per due mesi. Il luogo destinato all'accoglienza delle spoglie di cani e gatti sarà scelto sulla base di specifici requisiti. Anzitutto l'area cimiteriale dovrà essere di almeno 3500 mq, dove potranno essere seppelliti soltanto i resti di animali con peso non superiore ai 100 kg e il sito dovrà essere localizzato in zona agricola o inserita nel P.R.G., escludendo di fatto le aree del parco fluviale, quelle di riserva naturale e tutelate dal punto di vista paesaggistico, ambientale e idrogeologico.

La recinzione dovrà essere distante di almeno 150 metri dalle abitazioni. Tutti gli interessati potranno far pervenire le richieste di partecipazione all'avviso mediante apposita domanda pubblicata sul sito istituzionale, oppure tramite corrispondenza al "Comune di Montesilvano - Settore Pianificazione e Gestione Territoriale"