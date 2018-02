Montesilvano: in Comune uno sportello dedicato agli amici a 4 zampe

Un altro passo in avanti per la tutela del mondo animale, in particolare quelli di affezione. Il Comune di Montesilvano si prepara ad attivare uno Sportello specifico dove potersi rivolgere per tutti i servizi presenti sul territorio ed avere informazioni sugli animali da compagnia, su come proteggersi dai parassiti, sull'anagrafe canina, le adozioni, gli affidi, gli smarrimenti e i ritrovamenti, sulle regole da rispettare quando si viaggia con animali a bordo, sui cani da salvataggio e da guida per ipovedenti.

Il servizio entrerà in funzione da lunedì 19 febbraio. Nasce anche il censimento delle colonie feline. La presentazione ufficiale avverrà in occasione della Festa Nazionale del Ga

tto in programma domenica al Parco della Libertà. Per Colonia Felina si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo. In questo caso la zona, una volta censita, diventa area protetta dalle leggi nazionali e regionali e dai regolamenti comunali.