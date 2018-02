Montesilvano: cinque parchi pubblici saranno dotati di un campo da basket

L'assessore al Verde Pubblico Ernesto De Vincentiis ha annunciato l'inizio dei lavori di realizzazione di cinque campi da basket che sorgeranno in altrettanti parchi pubblici della città. Lo sport all'aria aperta rientra dunque tra gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale che prosegue nelle operazioni di restyling degli spazi verdi.

La ditta incaricata ha già avviato i primi interventi nei parchi Falcone, Le Favole e Osvaldo Galli. Successivamente si partirà con gli allestimenti anche nei parchi Giovanni Paolo II e Baden Powell. "Lo sport - ha dichiarato De Vincentiis - è un ottimo strumento educativo per i giovani. Nella prossima primavera ci sarà una motivazione in più per frequentare questi luoghi comuni"