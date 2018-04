Montesilvano: taglio del nastro del centro sociale di via Marrone

A pochi giorni dall'inaugurazione del centro sociale per anziani di via Volpe, il Sindaco e l'assessore Parlione hanno aperto le porte ad un'altro locale adibito a luogo di aggregazione. Anche la nuova sede di via Marrone diventa accessibile ai residenti della terza età che nella nuova struttura intitolata a Gravino Di Pietro potranno radunarsi e svolgere svariate attività ricreative.

Il sindaco Maragno: