Montesilvano: cartelli antidegrado del comitato #RiprendiamociMontesilvano

Blitz diurno da parte del comitato #RiprendiamociMontesilvano che ha affisso alcuni cartelli di protesta contro le situazioni di degrado e scarso decoro presenti in città, in alcune delle vie e zone più sensibili a questi fenomeni. I cartelli riportano le scritte “ZONA SOGETTA A DEGRADO: BIVACCHI E SPACCIO DI DROGA” e “ZONA SOGGETTA A DEGRADO: ABUSIVISMO COMMERCIALE E BIVACCHI” e riguardano via L'Aquila, la pineta e Fosso Cavatone.

Domenica, intanto, è confermata la manifestazione di protesta in programma alle 10 lungo la riviera altezza viale Europa, con una raccolta firme per presentare un esposto riguardante queste problematiche.

Marco Forconi, portavoce del movimento:

Comprensibile il senso di frustrazione da parte di alcuni enti coinvolti per una conclamata deficienza legislativa in materia di sicurezza (è sotto gli occhi di tutti che tanto il Daspo Urbano quanto le espulsioni lasciano il tempo che trovano), ciononostante viene richiesto uno sforzo maggiore affinchè la città non sia più preda di bande, molto organizzate, di extracomunitari nullafacenti che non hanno di meglio da fare se non prendere letteralmente in ostaggio ampie aree destinate alla ricettività turistica ed alla fruibilità popolare. L'aggregazione per il confronto sociale e culturale non può essere mutuata dall'assembramento per fini vandalici e criminosi ed il Comitato #riprendiamociMontesilvano userà ogni mezzo a propria disposizione per difendere l'identità italiana e montesilvanese.