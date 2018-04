Montesilvano: capriolo investito ed ucciso lungo la circonvallazione

Un capriolo è stato investito ed ucciso nella notte lungo la variante che collega Montesilvano a Francavilla. La carcassa è stata trovata lungo la carreggiata fra le uscite di Pescara Colli e Montesilvano. Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale assieme all'Anas ed al personale veterinario della Asl.

Probabilmente l'animale è arrivato fino alla carreggiata dalle colline circostanti. L'automobilista che lo ha investito non si è fermata per dare l'allarme ma ha fatto perdere le proprie tracce. Qualche settimana fa c'era stato un episodio simile, con l'avvistamento di una capra sempre in quella zona della variante.