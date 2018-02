Montesilvano: presentata la campagna di sensibilizzazione sul problema dell'abbandono dei rifiuti

Un'immagine eloquente di un ignaro trasgressore sorpreso mentre getta rifiuti ingombranti sul ciglio della strada a ridosso dei cassonetti. La foto che giganteggia sui cartelloni è un fac simile delle tante istantanee scattate dalle fotocamere nei vari punti della città per punire gli incivili. Si chiama "Abbandona le cattive abitudini" ed è stata ideata e prodotta dal Comune di Montesilvano e dall'Ati Formula Ambiente e Sapi.

Da lunedì partono le affissioni dei manifesti ed una massiccia campagna di informazione. Con l'introduzione del sistema porta a porta i cittadini sono chiamati a rispettare le regole con un criterio maggiore e le foto trappole incastrano inequivocabilmente tutti coloro che non si comportano con decenza. Da marzo 2016 ad oggi sono state elevate 220 multe per un ammontare complessivo di circa 27.500 euro. Chi deve disfarsi di materiali ingombranti deve solamente contattare l'azienda preposta per lo smaltimento e concordare con essa il ritiro. Formula Ambiente ha annunciato per bocca del suo portavoce Nicola Della Corina, che in primavera sarà operativo sul territorio un centro di raccolta.