Montesilvano: è caccia alle due giovani ladre d'appartamento

Sono due giovani ragazze, presumibilmente di nazionalità straniera. Indossano t-shirt, scarpe da tennis e pantaloncini, con borse voluminose a tracolla. Questo è l'identikit immortalato dalle telecamere di sorveglianza installate all'ingresso dell'abitazione della famiglia Tiberio, in via Cadorna a Montesilvano, a pochi passi dal Conad Ardente. Ieri mattina il signor Rocco ha avuto l'amara sorpresa. Il padrone di casa, trovando il vetro della finestra in frantumi, si è accorto di aver subìto un furto all'interno delle quattro mura domestiche. Grazie al dispositivo di sicurezza è riuscito a raccogliere immagini ed elementi di prova che indicano inequivocabilmente le autrici incriminate.

Le due ladruncole si aggirano da giorni per le vie della città. Molte le segnalazioni pervenute in caserma. Il cerchio si stringe e i Carabinieri sono sulle loro tracce. Testimoni assicurano di averle viste passeggiare su via Adige ieri pomeriggio. Altri suppongono possano essere le stesse che nei giorni scorsi hanno commesso azioni simili in altri appartamenti violati con la stessa tecnica. Chiunque avesse ulteriori elementi utili alle indagini è pregato di collaborare con le forze dell'ordine.