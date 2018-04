Montesilvano, bibloteca comunale: situazione in stallo nonostante la petizione da 501 firme

Tante promesse e pochi fatti sulla biblioteca a Montesilvano. I giovani di Montesilvano chiedono risposte e soprattutto uno spazio concreto dove creare la biblioteca, a 10 mesi dalla consegna delle firme per la petizione con 501 adesioni presentate da Giuseppe Spina e Davide Pietrangelo.

L'amministrazione comunale, con il Presidente della Commissione Cultura e Sport, ha convocato una delegazione di studenti per fare il punto dei risultati raggiunti dopo l'avvio di una serie di incontri.

“Dopo la presentazione delle firme al vicesindaco Ottavio de Martinis, abbiamo avuto incontri con l’assessore Comardi, con la consigliera Palumbo e con referenti della biblioteca. Abbiamo avuto assemblee pubbliche in biblioteca, in modo che gli impegni

dell’amministrazione fossero presi di fronte a tutti gli studenti e che le nostre richieste fossero ribadite da tutti gli interessati. Abbiamo avuto incontri in commissione Sport e Cultura, infine ci sono stati proposti una serie di incontri strutturali con l’ amministrazione, attraverso un tavolo Giovani. Le richieste più importanti sono state bocciate come utopiche. Quelle meno importanti come difficili per problemi burocratici o economici. Abbiamo lavorato a soluzioni a costo zero sia per il trasferimento della sede, che per l’ istituzione del prestito interbibliotecario con risultati,ad oggi, comunque pari a zero. ”